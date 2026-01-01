Théâtre Salle des fêtes Caulnes
Théâtre Salle des fêtes Caulnes samedi 17 janvier 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Rue des Écoles Caulnes Côtes-d’Armor
Les Loufoques vous présentent 2 pièces de théâtre
– Vendredi 13, de Jean-Pierre Martinez
– Quand est-ce que ça commence, de Bernard Lenne
Entracte avec buvette et gâteaux/crêpes .
Salle des fêtes Rue des Écoles Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 19 58 27
