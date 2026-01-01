Théâtre Salle des fêtes Caulnes

Théâtre

Salle des fêtes Rue des Écoles Caulnes Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18

Les Loufoques vous présentent 2 pièces de théâtre

– Vendredi 13, de Jean-Pierre Martinez

– Quand est-ce que ça commence, de Bernard Lenne

Entracte avec buvette et gâteaux/crêpes .

