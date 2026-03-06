[THÉÂTRE] Caverne Collectif OS’O Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
[THÉÂTRE] Caverne Collectif OS’O Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes jeudi 2 avril 2026.
[THÉÂTRE] Caverne Collectif OS’O
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02 22:00:00
Date(s) :
2026-04-02
À la lumière d’une lampe torche, une guide conférencière explore avec un groupe la vraie grotte de Lascaux et s’arrête sur trois dessins pariétaux. Point de départ sur trois histoires contemporaines qui nous rappellent la nécessité du récit.
.
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the light of a torch, a tour guide explores the real Lascaux cave with a group, stopping at three wall drawings. A starting point for three contemporary stories that remind us of the necessity of storytelling.
L’événement [THÉÂTRE] Caverne Collectif OS’O Saintes a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge