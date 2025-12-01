Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Ce qui nous noue La Ferté-Bernard jeudi 11 décembre 2025.

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-12-11 20:00:00
2025-12-11

Pourquoi vivre à deux ?
Une question universelle que le Groupe Déjà explore avec humour, décalage et sensibilité. Sur scène, le couple se retrouve à nu, disséqué, ausculté… Du désir à la routine, de la passion dévorante aux clichés amoureux, les situations s’enchaînent comme un jeu de miroir joyeux et piquant. Théâtre du réel, tour à tour idiot et sauvage, tendre et caustique, amer et poétique, ce spectacle aussi libérateur que réjouissant met en relief la complexité des rapports amoureux.
Tarifs 18€ 15€ 8 € Tout public Durée 1 h 20   .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46 

