Informations pratiques

Touques

Théâtre : « Ce qui reste d’un amour »

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un an exactement après leur brusque rupture, Alice débarque chez Hugo au beau milieu de la nuit : que reste-t-il de cet amour qu’elle croyait éternel ? Un an après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à l’improviste à la porte d’Alice… De Carlotta Clerici, avec Thomas Le Douarec et Caroline Devismes.

Après les 1 000 et quelques représentations du Portrait de Dorian Gray d’après Oscar Wilde, le succès de L’Idiot d’après Dostoïevski et la brillante adaptation du Misanthrope, la compagnie Thomas Le Douarec réunit à nouveau Thomas Le Douarec et Caroline Devismes et présente un auteur « coup de cœur », Carlotta Clerici.

L’histoire

Un an exactement après leur brusque rupture, Alice débarque chez Hugo au beau milieu de la nuit : que reste-t-il de cet amour qu’elle croyait éternel ?

Un an après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à l’improviste à la porte d’Alice…

Deux instants vrais, intimes, des rebondissements qui révèlent les contradictions des relations amoureuses, deux personnages drôles et touchants : on les observe se rapprocher et s’éloigner, on en sourit et on s’en émeut, on se reconnaît tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre, on espère qu’il se retrouvent, puis on se dit qu’il ne faudrait surtout pas… pour ensuite espérer quand même. Qu’est-ce qu’on cherche, aujourd’hui, dans la relation amoureuse ?

« L’amour – le vrai – ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. » .

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Théâtre : « Ce qui reste d’un amour »

Exactly one year after their sudden break-up, Alice turns up at Hugo’s door in the middle of the night: what remains of the love she thought would last forever? A year after that night, it is Hugo who unexpectedly rings Alice’s doorbell… By Carlotta Clerici, starring Thomas Le Douarec and Carolin…

L’événement Théâtre : « Ce qui reste d’un amour » Touques a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville