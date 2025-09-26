Théâtre « Ce soir, on sort » de Pascal GUILLEMAUD Centre de rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis
Théâtre « Ce soir, on sort » de Pascal GUILLEMAUD Centre de rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis vendredi 26 septembre 2025.
Théâtre « Ce soir, on sort » de Pascal GUILLEMAUD
Centre de rencontre 40 rue de Saintonge, Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
A partir de 11 ans.
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05
La troupe des Thaligoures de Saint Sauveur d’Aunis vous invite à venir rire et vous détendre lors des représentations de sa prochaine pièce « Ce soir on sort » de Pascal GUILLEMAUD.
Réservation conseillée.
Centre de rencontre 40 rue de Saintonge, Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 52 09 93 thaligoures@gmail.com
English :
The Thaligoures troupe from Saint Sauveur d’Aunis invites you to come and laugh and relax during performances of their next play « Ce soir on sort » by Pascal GUILLEMAUD.
Reservations recommended.
German :
Die Thaligoures-Truppe aus Saint Sauveur d’Aunis lädt Sie ein, bei den Aufführungen ihres nächsten Stücks « Ce soir on sort » von Pascal GUILLEMAUD zu lachen und sich zu entspannen.
Reservierungen werden empfohlen.
Italiano :
La troupe Thaligoures di Saint Sauveur d’Aunis vi invita a ridere e a rilassarvi durante le rappresentazioni del prossimo spettacolo « Ce soir on sort » di Pascal GUILLEMAUD.
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
La compañía Thaligoures de Saint Sauveur d’Aunis le invita a venir a reír y relajarse durante las representaciones de su próxima obra « Ce soir on sort » de Pascal GUILLEMAUD.
Se recomienda reservar.
L’événement Théâtre « Ce soir, on sort » de Pascal GUILLEMAUD Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-09-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin