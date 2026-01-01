Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues

Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Par la troupe de théâtre de Fargues. Une pièce de Théâtre de Pascale Guillemaud

Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 41 54

English : Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues

By the Fargues theater troupe. A play by Pascale Guillemaud

L’événement Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues Lagruère a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Val de Garonne