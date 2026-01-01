Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues Lagruère
Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues Lagruère samedi 10 janvier 2026.
Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues
Salle des Fêtes Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Par la troupe de théâtre de Fargues. Une pièce de Théâtre de Pascale Guillemaud
Par la troupe de théâtre de Fargues. Une pièce de Théâtre de Pascale Guillemaud .
Salle des Fêtes Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 41 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues
By the Fargues theater troupe. A play by Pascale Guillemaud
L’événement Théâtre Ce soir, on sort par le théâtre de Fargues Lagruère a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Val de Garonne