Théâtre Ce soir on sort Salle des fêtes Saint-Sornin

Théâtre Ce soir on sort

Salle des fêtes 10 rue du La Seigneurie Saint-Sornin Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Saint-Sornin Accueille vous invite à une soirée Théâtre au profit du téléthon

.

Salle des fêtes 10 rue du La Seigneurie Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 17 28

English : Ce soir on sort theater

Saint-Sornin Accueille invites you to a Theatre evening in aid of the Telethon

German : Theater Heute Abend gehen wir aus

Saint-Sornin Accueille lädt Sie zu einem Theaterabend zugunsten des Telethons ein

Italiano :

L’Accueille di Saint-Sornin vi invita a una serata di teatro a favore di Telethon

Espanol : Teatro Ce soir on sort

Saint-Sornin Accueille le invita a una velada teatral a beneficio del telemaratón

L’événement Théâtre Ce soir on sort Saint-Sornin a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes