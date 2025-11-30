Théâtre Ce soir on sort Salle des fêtes Saint-Sornin
Théâtre Ce soir on sort Salle des fêtes Saint-Sornin dimanche 30 novembre 2025.
Théâtre Ce soir on sort
Salle des fêtes 10 rue du La Seigneurie Saint-Sornin Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 16:00:00
2025-11-30
Saint-Sornin Accueille vous invite à une soirée Théâtre au profit du téléthon
Salle des fêtes 10 rue du La Seigneurie Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 17 28
English : Ce soir on sort theater
Saint-Sornin Accueille invites you to a Theatre evening in aid of the Telethon
German : Theater Heute Abend gehen wir aus
Saint-Sornin Accueille lädt Sie zu einem Theaterabend zugunsten des Telethons ein
Italiano :
L’Accueille di Saint-Sornin vi invita a una serata di teatro a favore di Telethon
Espanol : Teatro Ce soir on sort
Saint-Sornin Accueille le invita a una velada teatral a beneficio del telemaratón
L’événement Théâtre Ce soir on sort Saint-Sornin a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes