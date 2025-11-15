Théâtre Ce soir ou jamais Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Théâtre Ce soir ou jamais
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 31.2 – 31.2 – 31.2 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Looking for love via a dating app can hold a few surprises.
German :
Die Suche nach Liebe über eine Dating-App kann einige Überraschungen mit sich bringen.
Italiano :
Cercare l’amore tramite un’app di incontri può riservare qualche sorpresa.
Espanol :
Buscar el amor a través de una aplicación de citas puede deparar algunas sorpresas.
