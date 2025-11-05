Théâtre Ceci n’est pas un hold up Crossac

Théâtre Ceci n’est pas un hold up

Salle St Jean Baptiste Crossac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-29 20:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06

Pièce de théâtre Ceci n’est pas un hold up de Régis Le Guigot

Salle St Jean Baptiste à Crossac

Samedi 22 novembre à 20h30

Dimanche 23 novembre à 15h

Samedi 29 novembre à 20h30

Dimanche 30 novembre à 15h

Vendredi 5 décembre à 20h30

Samedi 6 décembre à 20h30

Les bénéficies de la première seront reversés à Léna Association

Réservation possible sur le site https://www.lepetittheatredecrossac.fr/

Permanences réservations à la salle St Jean Baptiste à Crossac

mercredis 29 octobre et 5 novembre de 17h30 à 19h

samedis 8 et 15 novembre de 10h30 à 12h

.

Salle St Jean Baptiste Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

