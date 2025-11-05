Théâtre Ceci n’est pas un hold up Crossac
Théâtre Ceci n’est pas un hold up Crossac mercredi 5 novembre 2025.
Théâtre Ceci n’est pas un hold up
Salle St Jean Baptiste Crossac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-29 20:30:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06
Pièce de théâtre Ceci n’est pas un hold up de Régis Le Guigot
Salle St Jean Baptiste à Crossac
Samedi 22 novembre à 20h30
Dimanche 23 novembre à 15h
Samedi 29 novembre à 20h30
Dimanche 30 novembre à 15h
Vendredi 5 décembre à 20h30
Samedi 6 décembre à 20h30
Les bénéficies de la première seront reversés à Léna Association
Réservation possible sur le site https://www.lepetittheatredecrossac.fr/
Permanences réservations à la salle St Jean Baptiste à Crossac
mercredis 29 octobre et 5 novembre de 17h30 à 19h
samedis 8 et 15 novembre de 10h30 à 12h
.
Salle St Jean Baptiste Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
