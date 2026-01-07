Théâtre Ceci n’est pas un hold-up

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : 2026-02-07 20:30:00

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Théâtre Ceci n’est pas un hold-up

Découvrez la nouvelle pièce de théâtre Ceci n’est pas un hold-up de la troupe Coup de théâtre, une comédie de Régis Le Guigot à Fontenay-sur-Loing. Jacques se balade avec, dans sa poche, le cadeau acheté pour l’anniversaire de son neveu, un joli revolver plus vrai que nature… Sauf qu’en apercevant le joujou de Jacques, le personnel de la banque est persuadé qu’un hold-up se prépare… De quiproquos en boulettes de haut vol, un faux braquage qui risque bien de tourner en vrai hold-up! 0 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 77 72 03 02 coupdetheatre45@gmail.com

English :

Theater Ceci n’est pas un hold-up (This is not a hold-up)

