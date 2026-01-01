Théâtre Ceci n’est pas un hold up

Montcresson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Théâtre Ceci n’est pas un hold up

Théâtre Ceci n’est pas un hold up à 20h30. Tarif libre au profit de France alzheimer. Pour toute information 02 38 90 00 53 .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 00 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater Ceci n’est pas un hold up (This is not a hold up)

L’événement Théâtre Ceci n’est pas un hold up Montcresson a été mis à jour le 2026-01-15 par OT GATINAIS SUD