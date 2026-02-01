Théâtre Ceci n’est pas un hold up Varennes-Changy

Théâtre Ceci n’est pas un hold up

Théâtre Ceci n’est pas un hold up à 15h salle Escale. Tarif 10€ pour les adhérents, 12€ pour les non-adhérents, 7€ pour les moins de 15 ans. Buvette. Ouverture de la salle à 14h30. Placement libre. Renseignements 02 38 94 54 06 ou 06 62 47 66 01. Règlement par chèque à l’ordre du Club de Loisirs Varennois. .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 54 06

English :

Theater Ceci n’est pas un hold up (This is not a hold up)

