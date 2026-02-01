Théâtre Ceci n’est pas un hold up Varennes-Changy
Théâtre Ceci n’est pas un hold up Varennes-Changy samedi 28 février 2026.
Varennes-Changy Loiret
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Théâtre Ceci n’est pas un hold up à 15h salle Escale. Tarif 10€ pour les adhérents, 12€ pour les non-adhérents, 7€ pour les moins de 15 ans. Buvette. Ouverture de la salle à 14h30. Placement libre. Renseignements 02 38 94 54 06 ou 06 62 47 66 01. Règlement par chèque à l’ordre du Club de Loisirs Varennois. .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 54 06
English :
Theater Ceci n’est pas un hold up (This is not a hold up)
