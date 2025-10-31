Théâtre Céleste d’après Monsieur Proust Villa du Caruhel Binic-Étables-sur-Mer

Villa du Caruhel Rue du Caruhel Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Une deuxième représentation intimiste aura lieu le vendredi 31 octobre dans le grand salon de la Villa du Caruhel. Le nombre de places est limité à 35 spectateurs. La réservation est obligatoire, avec paiement préalable, auprès de la troupe Le Radeau de la Méduse (par e-mail ou SMS). La soirée se terminera par un moment convivial autour d’un verre avec les actrices. Un tarif préférentiel de 25 € est proposé pour les réservations effectuées avant le 20 octobre (Early Bird). .

Villa du Caruhel Rue du Caruhel Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 77 06 55

