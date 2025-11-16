Théâtre Célimène et le Cardinal Cizay-la-Madeleine

Théâtre Célimène et le Cardinal

Allée du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Venez découvrir cette pièce de théâtre dans un joli cadre.

Dans cette pièce de Jacques Rampal, Anne Pareuil partage la scène avec Jacques Renon, interprète du rôle d’Alceste, sous la mise en scène d’Isabelle Bucaille. Ce prolongement imaginé du célèbre Misanthrope de Molière revisite la relation entre Célimène et Alceste plusieurs années après les événements de la pièce originale.

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 16h. .

annepareuil@gmail.com

English :

Come and discover this play in a beautiful setting.

German :

Erleben Sie dieses Theaterstück in einem schönen Rahmen.

Italiano :

Venite a scoprire questo spettacolo in una splendida cornice.

Espanol :

Venga a descubrir esta obra en un marco incomparable.

