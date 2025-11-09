Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge La Mégisserie Saint-Junien

Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:15:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La Mégisserie à Saint-Junien va vous plonger dans l’univers pétillant du théâtre de foire avec deux contes revisités par Camille Voyenne et Charles Meillat !

À 14h15, Cendrillon troque sa pantoufle de verre pour une aventure pleine d’humour et de malice. Puis à 16h15, le Petit Chaperon Rouge revisite la forêt avec un loup pas tout à fait comme les autres…

Entre rires, surprises et clins d’œil malicieux, ces deux spectacles mêlent burlesque, énergie et poésie pour le plaisir des petits comme des grands.

Réservation conseillée. Durée 30 min pour chaque conte. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

English : Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge

German : Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge

Italiano :

Espanol : Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge

L’événement Théâtre Cendrillon et le Chaperon rouge Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin