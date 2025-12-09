Théâtre Cendrillon Salle Simon Robert (MCL) Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Théâtre Cendrillon

Salle Simon Robert (MCL) Place du champ de foire Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-07

La troupe Théâtre et Confetti vous prépare une pièce qui a été écrite par Joël Pommerat en 2011 Cendrillon !

La pièce peut nous émouvoir à certains moments comme elle peut nous faire rire à d’autres. Tout cela concocté dans une mise en scène de Linda Gonin un peu olé, olé … N’en disons pas plus !

Réservation obligatoire pour le dîner.

Réservation conseillée pour le théâtre. .

Salle Simon Robert (MCL) Place du champ de foire Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 17 53

English :

The Théâtre et Confetti troupe is preparing a play written by Joël Pommerat in 2011: Cinderella!

L’événement Théâtre Cendrillon Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis