Théâtre « C’est dans la tête »

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre

Début : 2025-08-20 20:30:00

fin : 2025-08-20 22:30:00

2025-08-20

Un trio atypique au cœur de situations burlesques et improbables.

Couples, voisins, familles, de toutes classes sociales emportées dans un manège de questions inquiétantes et presque existentielles, le tout au service d’un humour jubilatoire, parfois incisif.

Prix libre

Concert organisé par l’Association Culture et Loisirs (ACL) de La Machine. .

