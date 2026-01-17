[Théâtre] C’est décidé je deviens une connasse Dieppe

[Théâtre] C’est décidé je deviens une connasse

Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Un spectacle décalé, drôle et féministe, à l’humour incisif et revendicatif, débarque à Dieppe !

C’est décidé, je deviens une connasse explore avec humour, énergie et autodérision les travers du quotidien, les injonctions sociales et les petites contradictions qui font parfois ressembler la vie à une comédie.

Une soirée de rire et de réflexion légère, qui parle sans tabou de nos sociétés modernes, de nos comportements et de nos petites (et grandes) obsessions contemporaines. .

Casino de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

