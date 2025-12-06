Théâtre C’est décidé je deviens une connasse ! CS 81144 Montluçon

Théâtre C’est décidé je deviens une connasse ! CS 81144 Montluçon samedi 6 décembre 2025.

Théâtre C’est décidé je deviens une connasse !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Énorme succès du festival d’Avignon 2022 où la pièce a affiché complet sur toutes les représentations, ne manquez pas sa tournée nationale !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

A huge success at the Avignon Festival 2022, where the play sold out every performance, don’t miss its national tour!

German :

Das Stück war ein Riesenerfolg auf dem Festival von Avignon 2022, wo es in allen Vorstellungen ausverkauft war

Italiano :

Grande successo al Festival di Avignone 2022, dove lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito ad ogni rappresentazione, non perdete la sua tournée nazionale!

Espanol :

Un gran éxito en el Festival de Aviñón 2022, donde la obra agotó las entradas en todas sus representaciones, ¡no se pierda su gira nacional!

