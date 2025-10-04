Théâtre C’est grave docteur ? Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Théâtre C’est grave docteur ? Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 4 octobre 2025.

Théâtre C’est grave docteur ?

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Dans les années d’après guerre, le psychiatre Marcel Maurice Petiot reçoit 3 patientes peu banales Violette Nozière au curieux look de catho-nympho, Lucrèce Borgia l’ogresse qui ne parle qu’en alexandrins, et la maîtresse femme Jeanne Lapoucelle.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

In the post-war years, psychiatrist Marcel Maurice Petiot receives 3 unusual patients: Violette Nozière, with her curious catho-nympho look, Lucrèce Borgia, the ogress who speaks only in alexandrines, and mistress-wife Jeanne Lapoucelle.

German :

In den Nachkriegsjahren empfängt der Psychiater Marcel Maurice Petiot drei ungewöhnliche Patientinnen: Violette Nozière mit dem seltsamen Look einer Katho-Nympho, Lucrezia Borgia, die Ogerin, die nur in Alexandrinern spricht, und die Geliebte der Frau Jeanne Lapoucelle.

Italiano :

Nel dopoguerra, lo psichiatra Marcel Maurice Petiot riceve tre insolite pazienti: Violette Nozière, con il suo curioso aspetto da ninfomane cattolica, Lucretia Borgia, l’orchessa che parla solo in alessandrino, e l’amante-moglie Jeanne Lapoucelle.

Espanol :

En los años de la posguerra, el psiquiatra Marcel Maurice Petiot recibe a 3 pacientes inusuales: Violette Nozière, con su curioso aspecto de ninfa católica, Lucrecia Borgia, la ogresa que sólo habla en alejandrino, y la amante-esposa Jeanne Lapoucelle.

