Théâtre C’est le bouquet La Citadelle Le Château-d’Oléron

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-22
La toute jeune troupe Théâtr’IO, constituée par d’anciens membres des Châtelains, présente sa première pièce C’est le Bouquet.
Pas de réservation Billetterie sur place 45 mn avant le spectacle.
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 64 16 96 anne_smith@orange.fr
English : Theater: C’est le bouquet
The young Théâtr’IO troupe, formed by former members of Les Châtelains, presents its first play: C’est le Bouquet.
No reservations required Tickets on sale 45 minutes before the show.
