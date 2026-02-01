Théâtre C’est pas Clerc Bar-sur-Seine

Théâtre C’est pas Clerc

Les Comédiens du Tertre présentent une comédie de Vivianne Tardivel, mise en scène par Lenaïc Robardet le Dimanche 22 Février à 15h à l’Art en Seine.

– 15€

– gratuit pour les moins de 15 ans

Réservation par téléphone.

Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 22 36 06 84

