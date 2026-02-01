Théâtre C’est pas Clerc Bar-sur-Seine
Théâtre C’est pas Clerc Bar-sur-Seine dimanche 22 février 2026.
Théâtre C’est pas Clerc
Art en Seine Bar-sur-Seine Aube
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Les Comédiens du Tertre présentent une comédie de Vivianne Tardivel, mise en scène par Lenaïc Robardet le Dimanche 22 Février à 15h à l’Art en Seine.
Tarif:
– 15€
– gratuit pour les moins de 15 ans
Réservation par téléphone.
Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 22 36 06 84
