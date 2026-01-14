Théâtre C’est pas clerc… ! Cinéma Saint-Michel Saint-Michel-Chef-Chef

Théâtre C’est pas clerc… !

Cinéma Saint-Michel 20 rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-24 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-31 2026-04-03 2026-04-04

C’est le titre de la pièce qui sera présentée, à partir du mois de février, par la troupe des Planches du Redois à Saint-Michel-Chef-Chef !

Synopsis

La Succession d’une vieille tante argentée n’est pas toujours simple à gérer ! Ses 2 neveux, Ernest et Jacques et leurs épouses, Maryvonne et Josette vont vite s’en rendre compte, peut-être à leurs dépens ! Maître Riche, la Notaire et sa Clerc, Marie vont déclencher bien des réactions à l’ouverture des testaments successifs de la défunte ! Qui va bien pouvoir hériter de la fortune de Bernadette Picou? Le final de cette pièce, C’est pas Clerc , nous le dévoilera sans doute ???

Mise en scène de Thérèse Noblet pour une comédie de Viviane Tardivel

Attention

tous les ans, les planches du Redois sont victimes de leur succès, alors ne tardez pas à réserver, il n’y aura pas assez de places pour tout le monde !

réservations à partir du 12 février du lundi au samedi de 17h à 20h par téléphone ou mail

la séance du mardi 31 mars est dédiée au Don du Sang et au Roses de l’Espoir

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Cinéma Saint-Michel 20 rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 83 63 52 lesplanchesduredois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

That’s the title of the play to be performed from February by the Planches du Redois troupe in Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Théâtre C’est pas clerc… ! Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic