Théâtre C’est pas Clerc Villebernier

Théâtre C’est pas Clerc

Rue Beauvoyer Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-11

2026-01-10

Vous êtes conviés à assister à la pièce de théâtre C’est pas Clerc de Viviane Tardivel.

Ernest et Jacques, cousins et ennemis jurés, se retrouvent héritiers au décès de leur tante. Convoqués chez le notaire pour la lecture du testament, leurs querelles et règlements de compte vont bon train, mais quelle surprise les attend ?

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h. .

+33 6 08 94 04 46

English :

You are invited to attend the play C’est pas Clerc by Viviane Tardivel.

