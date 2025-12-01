Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.

Accessible à partir de 13 ans .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

English : Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

L’événement Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération