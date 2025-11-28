Théâtre C’est pas gagné ! La Rochelle

Théâtre C’est pas gagné !

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

2025-11-28

Comment trouver 300 000 euros quand il ne vous reste que 20 centimes sur le compte ? Comment convaincre sa banquière sans la braquer (au propre comme au figuré) ?

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

How do you come up with 300,000 euros when you’ve only got 20 centimes left in your account? How do you convince your banker without provoking her (literally and figuratively)?

German :

Wie finden Sie 300 000 Euro, wenn Sie nur noch 20 Cent auf dem Konto haben? Wie überzeugen Sie Ihre Bankangestellte, ohne sie (im wahrsten Sinne des Wortes) auszurauben?

Italiano :

Come trovare 300.000 euro quando sul conto sono rimasti solo 20 centesimi? Come convincere la vostra banchiera senza provocarla (in senso letterale e figurato)?

Espanol :

¿Cómo encontrar 300.000 euros cuando sólo te quedan 20 céntimos en la cuenta? ¿Cómo convencer a tu banquera sin provocarla (literal y figuradamente)?

