Théâtre: C’est pas gagné! Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

2025-11-09

Pièce de Théâtre C’est pas gagné ,

texte de Régis Le Guigot

par la troupe Les Textes Délires et Cie

Depuis 6 ans, Jean-Pierre, Sarah et leurs amis, Jeff, Laurence, Claire et Fleur, jouent les mêmes numéros au loto.

Un matin, Sarah découvre qu’ils ont gagné le pactole. Les amis arrivent pour fêter la bonne nouvelle et chacun rêve à sa façon.

Cependant, tout ne va pas se passer comme ils l’auraient imaginé… .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 57 61 14 caloukite@gmail.com

