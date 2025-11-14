Théâtre > C’est pas moi, c’est l’autre l’autre lieu P200 Cherbourg-en-Cotentin

Théâtre > C’est pas moi, c’est l’autre

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

La Troupe Mimesis présente la pièce de théâtre C’est pas moi, c’est l’autre .

Le synopsis Un homme vieillissant veut retrouver un physique jeune et décide de faire de la chirurgie esthétique. Il fait appel au Docteur Gérard, un excentrique radié de l’ordre des médecins et pratiquant la chirurgie esthétique d’une manière peu orthodoxe. .

l’autre lieu P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 52 58 84 martine.bartaire@orange.fr

