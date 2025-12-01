[Théâtre] C’est quoi ce délire, tout le monde t’attend ? Crépy-en-Valois

[Théâtre] C’est quoi ce délire, tout le monde t’attend ?

25 rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir une comédie de Camélia Dargis.

C’est quoi ce délire, tout le monde t’attend ! , une histoire de mariage qui dérape, présentée par la Compagnie Théat’titude.

Priscilla a préparé son mariage pendant un an.

C’est enfin le grand jour… mais rien ne va se passer comme prévu !

Les comédiens nous offrent une comédie pétillante.

Venez partager avec eux ce moment festif, plein de rires et d’émotions.

Samedi 20 décembre

20h30

8€.

Elle sera gratuite pour les enfants.

Réservation au 06 13 79 67 89

Salle des fêtes de Crépy en Valois

25 rue Nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Come and discover a comedy by Camélia Dargis.

C’est quoi ce délire, tout le monde t?attend ! , a story of a marriage gone off the rails, presented by Compagnie Théat?titude.

Priscilla has been planning her wedding for a year.

It’s finally the big day? but nothing goes according to plan!

The actors deliver a sparkling comedy.

Come and share this festive moment with them, full of laughter and emotion.

? Saturday December 20th

? 20h30

? 8?.

Free for children.

Reservations on 06 13 79 67 89

crépy en Valois village hall

