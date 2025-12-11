Théâtre Cette autre chose Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre Cette autre chose

Depuis des années Bruno Meyssat et les acteurs-manipulateurs du Théâtres du Shaman fabriquent des spectacles magiques et puissants où les objets sont rois. Ceux qu’on trouve ou qui nous trouvent, ceux que l’on craint de perdre, ceux qui nous manquent…

Que nous font les objets ?

Il y a sur scène des corps, des choses et des rituels quasi-mystiques, toute une mythologie qui n’appartient qu’à eux. Une histoire sans mots s’y déroule, s’y entend. Il y a cette chose qui parle et puis celle-ci, et puis une autre encore. Cette autre chose s’annonce comme leur dernière création, on verra bien. On y retrouve leur vocabulaire scénique inoubliable et fascinant, peuplé comme si c’était la dernière fois d’objets d’avant-pendant-après, de toutes ces choses qui vont nous manquer.



For years, Bruno Meyssat and the actors-manipulators of the Théâtres du Shaman have been creating magical and powerful shows where objects reign supreme. Those we find or that find us, those we fear losing, those we miss…

