Théâtre Ceux qui restent vont danser Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Théâtre Ceux qui restent vont danser

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ceux qui restent vont danser par l’Atelier Bis.

Un show TV, de la soupe, un anniversaire, une petite musique mélancolique… et des personnages drôles et touchants aux obsessions bien étranges.

20h30, théâtre de la poivrière.

Prix libre.

Théâtre de la poivrière (réservation par SMS) 06 84 82 45

Ceux qui restent vont danser par l’Atelier Bis.

Un show TV, de la soupe, un anniversaire, une petite musique mélancolique… et des personnages drôles et touchants aux obsessions bien étranges.

20h30, théâtre de la poivrière.

Prix libre.

Théâtre de la poivrière (réservation par SMS) 06 84 82 45 01 .

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 82 45 01

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English : Théâtre Ceux qui restent vont danser

Ceux qui restent vont danser by Atelier Bis.

A TV show, soup, a birthday party, melancholy music? and funny, touching characters with strange obsessions.

8:30pm, théâtre de la poivrière.

Free admission.

Théâtre de la poivrière (reservation by SMS) 06 84 82 45

L’événement Théâtre Ceux qui restent vont danser Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-24 par Vallée de l’Isle en Périgord