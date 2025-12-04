Théâtre Chacun sa croix… Moutiers-les-Mauxfaits

Théâtre Chacun sa croix… Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 25 janvier 2026.

Théâtre Chacun sa croix…

Salles des fêtes du Bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-01-25

  .

Salles des fêtes du Bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 50 99 18  troussepoilmoutiers@orange.fr

English :

L’événement Théâtre Chacun sa croix… Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral