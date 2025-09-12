THÉÂTRE CHACUNE SON TOUR Lamalou-les-Bains

THÉÂTRE CHACUNE SON TOUR Lamalou-les-Bains vendredi 12 septembre 2025.

THÉÂTRE CHACUNE SON TOUR

Lamalou-les-Bains Hérault

Vendredi 12 Septembre à 20h30 au Théâtre municipal de Lamalou les Bains

L’association « Les 7 Péchés Capi Thau » vous propose une pièce originale, dansée et dans l’esprit de la troupe, à savourer sans modération.

Une mise en scène pleine de créativité qui ravira un public curieux et amateur de théâtre local.

Représentation en entrée libre offerte par la municipalité.

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 67 35

English :

Friday, September 12 at 8:30 p.m. at the Théâtre municipal de Lamalou les Bains

The association « Les 7 Péchés Capi Thau » presents an original play, danced in the spirit of the troupe, to be enjoyed without moderation.

A creative staging that will delight a curious audience of local theater lovers.

Free admission offered by the municipality.

German :

Freitag, den 12. September um 20:30 Uhr im Stadttheater von Lamalou les Bains

Der Verein « Les 7 Péchés Capi Thau » bietet Ihnen ein originelles, getanztes und im Geist der Truppe gehaltenes Stück, das Sie ohne Mäßigung genießen können.

Eine Inszenierung voller Kreativität, die ein neugieriges Publikum und Liebhaber des lokalen Theaters begeistern wird.

Aufführung bei freiem Eintritt, angeboten von der Gemeinde.

Italiano :

Venerdì 12 settembre alle 20.30 al Théâtre municipal de Lamalou les Bains

L’associazione « Les 7 Péchés Capi Thau » vi propone uno spettacolo originale, danzato e nello spirito della troupe, da gustare senza moderazione.

Una produzione creativa che delizierà un pubblico curioso di amanti del teatro locale.

Ingresso gratuito offerto dal Comune.

Espanol :

Viernes 12 de septiembre a las 20.30 h en el Théâtre municipal de Lamalou les Bains

La asociación « Les 7 Péchés Capi Thau » le propone una obra original, bailada y en el espíritu de la compañía, para disfrutar sin moderación.

Una producción creativa que hará las delicias de un público curioso, amante del teatro local.

Entrada gratuita ofrecida por el municipio.

