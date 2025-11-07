Théâtre Chair est la nuit Troyes
Théâtre Chair est la nuit Troyes vendredi 7 novembre 2025.
Théâtre Chair est la nuit
Théâtre Coryphée Troyes Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:30:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
Serait-ce un crime d’aimer une femme ?
Bertrand n’est pas un saint. C’est un homme ordinaire, un peu lâche, pas toujours de bonne foi. Un être humain, en somme.
Le fait qu’il soit prêtre renforce en lui ce sentiment de solitude que nous éprouvons tous et le désarroi causé par l’état amoureux. 12 .
Théâtre Coryphée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 34 95 61 95 theatrecoryphee.troyes@orange.fr
