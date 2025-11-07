Théâtre Chair est la nuit Troyes

Théâtre Chair est la nuit

Théâtre Coryphée Troyes Aube

Tarif : 12 Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Serait-ce un crime d’aimer une femme ?

Bertrand n’est pas un saint. C’est un homme ordinaire, un peu lâche, pas toujours de bonne foi. Un être humain, en somme.

Le fait qu’il soit prêtre renforce en lui ce sentiment de solitude que nous éprouvons tous et le désarroi causé par l’état amoureux. 12 .

Théâtre Coryphée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 34 95 61 95 theatrecoryphee.troyes@orange.fr

