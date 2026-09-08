Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : A quelle heure on ment ? Salle Aquitaine Hagetmau
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Aquitaine · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : A quelle heure on ment ?
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « 3ème Rue » de Biarritz présente la pièce A quelle heure on ment ? de Vivien Lheraux.
Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « 3ème Rue » de Biarritz présente la pièce A quelle heure on ment ? de Vivien Lheraux.
Une troupe de comédiens amateurs répète tant bien que mal une pièce de boulevard sur fond des années 20. La première a lieu demain soir, tout le monde est à côté de la plaque et rien ne se passe comme prévu ! Dans une ambiance électrique, débarque soudain une commissaire de police. Commence alors une enquête ainsi qu’une succession de mensonges, de quiproquos et de rebondissements jusqu’au soir de la première. .
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr
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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : A quelle heure on ment ?
Once a month, the canton gets into the theater spirit! This afternoon in Hagetmau, the “3e Rue” theater troupe from Biarritz will perform the play *A quelle heure on ment ?* by Vivien Lheraux.
L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : A quelle heure on ment ? Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse
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