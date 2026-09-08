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Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort Labastide-Chalosse

vendredi 19 février 2027 · Labastide-Chalosse

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort Labastide-Chalosse

Informations pratiques

Début
vendredi 19 février 2027
Fin
vendredi 19 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
40700 Labastide-Chalosse
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labastide-Chalosse

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort

Salle polyvalente Labastide-Chalosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:30:00
fin : 2027-02-19

Date(s) :
2027-02-19

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide-Chalosse, La Compagnie Lous Gamardes présente la pièce Ce soir on sort de Pascal Guillemaud.
Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide-Chalosse, La Compagnie Lous Gamardes présente la pièce Ce soir on sort de Pascal Guillemaud.
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Salle polyvalente Labastide-Chalosse 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine   contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort

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L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort Labastide-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse