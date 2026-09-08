Informations pratiques

Labastide-Chalosse

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort

Salle polyvalente Labastide-Chalosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:30:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide-Chalosse, La Compagnie Lous Gamardes présente la pièce Ce soir on sort de Pascal Guillemaud.

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide-Chalosse, La Compagnie Lous Gamardes présente la pièce Ce soir on sort de Pascal Guillemaud.

Jean et son épouse se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif, mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs va venir quelque peu perturber la fin de journée du couple. .

Salle polyvalente Labastide-Chalosse 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort

One Friday a month, the township goes to the theater! Tonight in Momuy, La Compagnie du trou de mémoire from Pontonx-sur-l’Adour presents Dario Fo’s play Klaxons, trompette et pétarades.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Ce soir on sort Labastide-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse