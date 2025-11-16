Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Jamais Deux sans 3 Salle Aquitaine Hagetmau

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « Rebota » de Bayonne présente la pièce Jamais Deux sans 3 de Bénat Cazenave.

Un titre énigmatique qui ajoute du suspense au spectacle théâtral chanté « Beaucoup de choses séparent un Landais, un Béarnais et un Basque, mais une les rassemble l »Amour de leur Pays. Un Landais, un Béarnais et un Basque partagent un original voyage musical pour une journaliste Parisienne » .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Jamais Deux sans 3

Once a month, the canton puts on a theatrical show! This afternoon in Hagetmau, the « Rebota » troupe from Bayonne presents the play Jamais Deux sans 3 by Bénat Cazenave.

German : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Jamais Deux sans 3

Einmal im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Nachmittag führt in Hagetmau die Theatergruppe « Rebota » aus Bayonne das Stück Jamais Deux sans 3 von Bénat Cazenave auf.

Italiano :

Una volta al mese, il Cantone sale sul palcoscenico! Questo pomeriggio, a Hagetmau, la troupe « Rebota » di Bayonne presenta lo spettacolo Jamais Deux sans 3 di Bénat Cazenave.

Espanol : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Jamais Deux sans 3

Una vez al mes, el cantón se sube al escenario Esta tarde, en Hagetmau, la compañía « Rebota » de Bayona presenta la obra Jamais Deux sans 3 de Bénat Cazenave.

