Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Klaxons, trompettes et pétarades Momuy

Salle polyvalente Momuy Landes

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Momuy, La Compagnie du trou de mémoire de Pontonx-sur-l’Adour présente la pièce Klaxons, trompette et pétarades de Dario Fo.

Plongez dans l’univers satirique et burlesque de Dario Fo. Dans un monde où le ridicule et l’absurdité règnent en maîtres, dans une série de situations cocasses et de quiproquos savoureux. Les personnages hauts en couleur, les dialogues percutants et les scènes déjantées vous invitent à réfléchir sur les injustices et les absurdités du monde. .

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Klaxons, trompettes et pétarades

One Friday a month, the township goes to the theater! Tonight in Momuy, La Compagnie du trou de mémoire from Pontonx-sur-l’Adour presents Dario Fo’s play Klaxons, trompette et pétarades.

German : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Klaxons, trompettes et pétarades

An einem Freitag im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Abend in Momuy führt die Compagnie du trou de mémoire aus Pontonx-sur-l’Adour das Stück Klaxons, trompette et pétarades von Dario Fo auf.

Italiano :

Un venerdì al mese, il comune va a teatro! Questa sera a Momuy, La Compagnie du trou de mémoire di Pontonx-sur-l’Adour presenta Klaxons, trompette et pétarades di Dario Fo.

Espanol : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Klaxons, trompettes et pétarades

Un viernes al mes, ¡el municipio va al teatro! Esta noche en Momuy, La Compagnie du trou de mémoire de Pontonx-sur-l’Adour presenta Klaxons, trompette et pétarades de Dario Fo.

