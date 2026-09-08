Informations pratiques

Cazalis

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La surprise

Cazalis Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 15:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Cazalis, la troupe « Les Illuminés du Marsan » de Villeneuve de Marsan présente la pièce La surprise de Pierre Sauvil.

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Cazalis, la troupe « Les Illuminés du Marsan » de Villeneuve de Marsan présente la pièce La surprise de Pierre Sauvil.

L’argent ne fait pas le bonheur ! C’est bien connu… Alors entre Madame qui demande le divorce et Monsieur qui tient avant tout à ses millions, il ne manquait plus au tableau que la visite « surprise » d’un fauché suicidaire, l’irruption d’une syndicaliste et d’une vieille dame de l’ancienne noblesse pour couronner la journée de Monsieur Chabrier.

Comment notre PDG va-t-il s’en sortir ? .

Cazalis 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La surprise

Once a month, the canton gets into the theater spirit! This afternoon in Cazalis, the theater troupe “Les Illuminés du Marsan” from Villeneuve-de-Marsan will present the play *La surprise* by Pierre Sauvil.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La surprise Cazalis a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse