Informations pratiques

Mant

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Bon, la Brute et le Président

Foyer municipal Mant Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21 15:00:00

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Mant, la troupe « Boutentr’Hinx » présente la pièce Le Bon, la Brute et le Président de Jean Paul Cantineaux.

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Mant, la troupe « Boutentr’Hinx » présente la pièce Le Bon, la Brute et le Président de Jean Paul Cantineaux.

Face au choix des candidats potentiels, le France a choisi d’élire son président de la République par tirage du loto. Et voilà Auguste Pigeonnau, agriculteur dans les Landes, élu président de la République. Mais à peine élu, l’attachée ministérielle pour le protocole et la colonelle de la sécurité atterrissent en hélicoptère, détruisant au passage le poulailler de Justine, la femme d’Auguste. .

Foyer municipal Mant 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Bon, la Brute et le Président

One Friday a month, the township goes to the theater! Tonight in Mant, Taller’s « Les Papets » troupe presents Francis Cance’s play Second tour.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Bon, la Brute et le Président Mant a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Chalosse Tursan