Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Panique au Plazza Salle Aquitaine Hagetmau

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe des « Saltim’Born » de Biscarrosse présente la pièce Panique au Plazza de Ray Cooney.

L’histoire commence un soir de septembre dans une suite de l’Hôtel Plazza à Paris. Le Ministre de l’Exclusion et du Dialogue Social, Philippe Coic y retrouve sa maîtresse, Ségolène Benamou. Soudain, ils découvrent un corps sous la fenêtre. A partir de ce moment très précis, le couple n’aura de cesse de dissimuler sa coupable relation et ce corps très embarrassant. .

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Panique au Plazza

Once a month, the canton puts on a theatrical show! This afternoon in Hagetmau, the « Saltim’Born » troupe from Biscarrosse presents Ray Cooney’s play Paniquez au Plazza.

German : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Panique au Plazza

Einmal im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Nachmittag führt in Hagetmau die Theatergruppe « Saltim’Born » aus Biscarrosse das Stück Paniquez au Plazza von Ray Cooney auf.

Italiano :

Una volta al mese, il Cantone va a teatro! Questo pomeriggio a Hagetmau, la compagnia « Saltim’Born » di Biscarrosse presenta la commedia Paniquez au Plazza di Ray Cooney.

Espanol : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Panique au Plazza

Una vez al mes, el cantón va al teatro Esta tarde, en Hagetmau, la compañía « Saltim’Born » de Biscarrosse presenta la obra de Ray Cooney Paniquez au Plazza.

