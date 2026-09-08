Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parfum et suspicions Salle Aquitaine Hagetmau
dimanche 13 décembre 2026 · Salle Aquitaine · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parfum et suspicions
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Un dimanche par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « Lit en Scène » de Lit-et-Mixe présente la pièce Parfum et suspicions de Bruno Druart.
Un dimanche par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « Lit en Scène » de Lit-et-Mixe présente la pièce Parfum et suspicions de Bruno Druart.
Peu de temps après son retour dans sa banlieue natale, Irma Santos est assassinée. On trouve dans sa main un petit bout de papier sur lequel elle a griffonné le mot « Martin ».
Le fringant commissaire Oscar Berthomieu, chargé de l’enquête, ne tarde pas à entendre parler des soeurs Martin qui se réunissent tous les jeudis pour jouer aux cartes.
Cinq soeurs, cinq personnalités, et aucun alibi. .
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr
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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parfum et suspicions
One Sunday a month, the canton gets into the theater spirit! This afternoon in Hagetmau, the “Lit en Scène” theater troupe from Lit-et-Mixe will present Bruno Druart’s play *Parfum et suspicions*.
L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parfum et suspicions Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse
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