Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Parle-moi d’amour Salle Aquitaine Hagetmau

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Parle-moi d’amour

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, la troupe « La 3ème Rue » de Biarritz présente la pièce Parle-moi d’amour de Philippe Claudel.

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure qu’un couple a choisie pour régler ses comptes. Une dispute éclate, celle qui fait s’affronter, comme dans un véritable combat de boxe, deux partenaires que plus de trente ans de vie commune ont fait, se connaître par coeur. Tout y passe, les enfants, les parents, les mensonges. .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Parle-moi d’amour

Once a month, the canton puts on a theatrical show! This afternoon in Hagetmau, the Biarritz-based troupe « La 3ème Rue » presents Philippe Claudel’s play Parle-moi d’amour.

German : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Parle-moi d’amour

Einmal im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Nachmittag führt in Hagetmau die Theatergruppe « La 3ème Rue » aus Biarritz das Stück Parle-moi d’amour von Philippe Claudel auf.

Italiano :

Una volta al mese, il Cantone va a teatro! Questo pomeriggio a Hagetmau, la compagnia « La 3ème Rue » di Biarritz presenta la commedia Parle-moi d’amour di Philippe Claudel.

Espanol : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Parle-moi d’amour

Una vez al mes, el cantón va al teatro Esta tarde, en Hagetmau, la compañía « La 3ème Rue » de Biarritz presenta la obra Parle-moi d’amour de Philippe Claudel.

