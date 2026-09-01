Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parle-moi d’Amour Salle Aquitaine Hagetmau

Informations pratiques

Hagetmau

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parle-moi d’Amour

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, Chalosse Tursan en Scène vous propose Parle-moi d’Amour, une comédie de Philippe Claudel avec une mise en scène de Virginie Mahé.

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, Chalosse Tursan en Scène vous propose Parle-moi d’Amour, une comédie de Philippe Claudel avec une mise en scène de Virginie Mahé.

Il est minuit, l’heure des vérités, l’heure d’un couple qui a décidé de régler ses comptes. Une dispute éclate comme un combat de boxe où les deux partenaires, après trente ans de vie commune, se connaissent par cœur. Tout y passe : les enfants, les amours, les parents, l’ambition, les mensonges et les vérités.

Parle-moi d’Amour est une invitation à rire pour tous ceux qui vivent en couple et pour tous ceux qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront. Un duo explosif où se mêlent l’amour vache revanchard et la mauvaise foi ! La vie de couple en somme… Et pour les célibataires, une mine d’enseignements !! .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parle-moi d’Amour

Once a month, the canton gets into the theater spirit! Tonight in Hagetmau, Chalosse Tursan en Scène presents *Parle-moi d’Amour*, a comedy by Philippe Claudel directed by Virginie Mahé.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Parle-moi d’Amour Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse