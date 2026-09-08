Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler Salle Aquitaine Hagetmau

Informations pratiques

Hagetmau

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, Les Saltim’Born de Biscarrosse présentent la pièce Un compte à régler de Didier Caron et Roland Marchisio.

Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, Les Saltim’Born de Biscarrosse présentent la pièce Un compte à régler de Didier Caron et Roland Marchisio.

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Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler

Once a month, the canton gets into theater mode! This afternoon in Hagetmau, Les Saltim’Born from Biscarrosse will perform the play *Un compte à régler* by Didier Caron and Roland Marchisio.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse