Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler Salle Aquitaine Hagetmau
dimanche 15 novembre 2026 · Salle Aquitaine · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, Les Saltim’Born de Biscarrosse présentent la pièce Un compte à régler de Didier Caron et Roland Marchisio.
Une fois par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Cet après-midi à Hagetmau, Les Saltim’Born de Biscarrosse présentent la pièce Un compte à régler de Didier Caron et Roland Marchisio.
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Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr
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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler
Once a month, the canton gets into theater mode! This afternoon in Hagetmau, Les Saltim’Born from Biscarrosse will perform the play *Un compte à régler* by Didier Caron and Roland Marchisio.
L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Un compte à régler Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse
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