Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir Salle Aquitaine Hagetmau

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir Salle Aquitaine Hagetmau vendredi 12 décembre 2025.

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe « Lit en Scène » de Lit-et-Mixe présente la pièce Venez donc dîner chez moi de Frédéric Allard.

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe « Lit en Scène » de Lit-et-Mixe présente la pièce Venez donc dîner chez moi de Frédéric Allard.

Maryse et Louis Depierre s’apprêtent à passer une soirée estivale en famille dans leur jardin quand leur fille aînée, Cloé, débarque avec son fiancé, Marin et ses futurs beaux-parents. Le problème, c’est que Cloé a quelque peu enjolivé la situation de sa famille afin que celle-ci corresponde davantage à l’image qu’elle veut donner. .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir

One Friday a month, the canton gets into the swing of things! Tonight in Hagetmau, the Lit en Scène troupe from Lit-et-Mixe presents Frédéric Allard’s play Venez donc dîner chez moi.

German : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir

An einem Freitag im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Abend führt in Hagetmau die Theatergruppe « Lit en Scène » aus Lit-et-Mixe das Stück Venez donc dîner chez moi von Frédéric Allard auf.

Italiano :

Un venerdì al mese, il Cantone va in scena! Stasera a Hagetmau, la troupe Lit en Scène di Lit-et-Mixe presenta la commedia di Frédéric Allard Venez donc dîner chez moi.

Espanol : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir

Un viernes al mes, el cantón se sube al escenario Esta noche, en Hagetmau, la compañía Lit en Scène de Lit-et-Mixe presenta la obra de Frédéric Allard Venez donc dîner chez moi.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Venez donc dîner ce soir Hagetmau a été mis à jour le 2025-09-04 par Landes Chalosse