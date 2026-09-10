Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir Salle Aquitaine Hagetmau
vendredi 11 juin 2027 · Salle Aquitaine · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-11 20:30:00
fin : 2027-06-11
Date(s) :
2027-06-11
Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe de Les Baladins de Mauco présente la pièce Venez donc dîner ce soir de Frédéric Allard.
Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe de Les Baladins de Mauco présente la pièce Venez donc dîner ce soir de Frédéric Allard.
Maryse et Louis Depierre s’apprêtent à passer une soirée estivale en famille dans leur jardin quand leur fille, Chloé, débarque avec son fiancé, Marin, et ses futurs beaux-parents. Le problème, c’est que Chloé a quelque peu enjolivé la situation de sa famille afin qu’elle corresponde davantage à l’image qu’elle veut donner au sein de son école de commerce. Tout le monde va devoir jouer le jeu. .
Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr
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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir
One Friday a month, the canton gets into the theater spirit! Tonight in Hagetmau, the Les Baladins de Mauco theater troupe is presenting Frédéric Allard’s play *Come Have Dinner Tonight*.
L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-10 par Landes Chalosse
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