Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir Salle Aquitaine Hagetmau

Informations pratiques

Hagetmau

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-11 20:30:00

fin : 2027-06-11

Date(s) :

2027-06-11

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe de Les Baladins de Mauco présente la pièce Venez donc dîner ce soir de Frédéric Allard.

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe de Les Baladins de Mauco présente la pièce Venez donc dîner ce soir de Frédéric Allard.

Maryse et Louis Depierre s’apprêtent à passer une soirée estivale en famille dans leur jardin quand leur fille, Chloé, débarque avec son fiancé, Marin, et ses futurs beaux-parents. Le problème, c’est que Chloé a quelque peu enjolivé la situation de sa famille afin qu’elle corresponde davantage à l’image qu’elle veut donner au sein de son école de commerce. Tout le monde va devoir jouer le jeu. .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

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English : Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir

One Friday a month, the canton gets into the theater spirit! Tonight in Hagetmau, the Les Baladins de Mauco theater troupe is presenting Frédéric Allard’s play *Come Have Dinner Tonight*.

L’événement Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Venez donc dîner ce soir Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-10 par Landes Chalosse