Théâtre Chambre 129

5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Un récit bouleversant et lumineux sur le combat du corps et de l’esprit. Chambre 129 touche juste, entre humour, vertige et vérité intime, dans une mise en scène immersive qui saisit le spectateur dès la première minute.

Du jour au lendemain, Aline Chevalier perd l’usage de ses jambes. Hospitalisée, elle devient spectatrice de sa propre enquête médicale, tandis que son corps se défend contre lui-même. Mais contre quoi ? Et pourquoi ? Chambre 129 raconte le parcours initiatique d’une femme confrontée à un secret si profondément enfoui qu’il a fini par s’inscrire dans sa chair.

Entre introspection, humour et vertige, Marie SCHOENBOCK livre un récit qui nous entraîne dans les méandres du corps et de l’esprit, où la vérité attend son heure. La mise en scène de Céline d’ABOUKIR traduit l’intensité d’un combat intime à travers le son, la lumière et l’espace. Sans quatrième mur, l’adresse est directe, comme une main tendue vers le spectateur. Un spectacle puissant et nécessaire, à la fois poignant et lumineux. .

5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moving, luminous tale of the struggle between body and spirit. Chambre 129 hits all the right notes, between humor, vertigo and intimate truth, in an immersive staging that grips the viewer from the very first minute.

L’événement Théâtre Chambre 129 Bouxwiller a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre