Théâtre Chambre 1911 Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Théâtre Chambre 1911

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Série 1 15 €

Série 2 13 €

Série 3 11 €

Série 4 10 €

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Il existe une chambre que l’on ne trouve sur aucun plan. La chambre 1911. On dit qu’elle n’existe que pour celles et ceux qui osent en franchir le seuil. Spectacle par la Compagnie C-JAY ART.

Spectacles en Velay Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

There’s one room that’s not on any of the plans. Room 1911. It is said to exist only for those who dare cross its threshold. Performed by Compagnie C-JAY ART.

German :

Es gibt ein Zimmer, das auf keinem Plan zu finden ist. Es ist das Zimmer 1911. Es heißt, dass es nur für diejenigen existiert, die es wagen, die Schwelle zu überschreiten. Aufführung der Compagnie C-JAY ART.

Italiano :

C’è una stanza che non compare in nessuna delle planimetrie. La stanza 1911. Si dice che esista solo per coloro che osano varcarne la soglia. Realizzato dalla Compagnie C-JAY ART.

Espanol :

Hay una habitación que no está en ninguno de los planos. La habitación 1911. Se dice que sólo existe para los que se atreven a cruzar su umbral. Realizado por la Compagnie C-JAY ART.

