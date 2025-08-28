Théâtre Changer l’eau des fleurs Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

Un hymne au merveilleux des choses simples !

Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés. Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’auteure crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité !

Après le succès international du roman de Valérie Perrin, enfin l’adaptation au théâtre !

Salomé Lelouch et Mikael Chirinian s’emparent du roman pour vous offrir une histoire rayonnante d’humanité.

À partir de 12 ans Durée 1h20

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

